Reggina-Cittadella, Gorini: “episodi fortunati, ma vittoria meritata. La giornata sembrava non passare mai…”

20 Dicembre 2020 00:21

L’intervento in zona mista al termine di Reggina-Cittadella del vice allenatore Gorini, sostituto del tecnico Venturato rimasto in Veneto per la positività al Covid

Ha sofferto l’ottimo approccio alla gara della Reggina, poi però il Cittadella è riuscito a portare a casa i tre punti. Lascia il Granillo con una vittoria importantissima la squadra di mister Venturato, oggi sostituito dal suo vice Gorini. Proprio l’allenatore in seconda ha risposto ad alcune domande in zona mista a margine del match: “E’ stata la vittoria del gruppo, siamo partiti in venti e ci siamo ridotti in sedici. Non è stata una gara facile, essendo anche a dati sotto di un gol. Siamo stati bravi e fortunati a portare a casa questo successo. Siamo stati tutta la giornata difficile e noiosa, passata ad aspettare, sembrava si dovesse giocare domani, poi invece ci hanno fatto fare i tamponi perché dovevamo giocare questa sera. Il risultato comunque ripaga di tutto. Ci sono stati degli episodi fortunati, ma credo sia una vittoria meritata. La caratteristica di non mollare fa parte di questa squadra ed è anche grazie a questo che il club è una certezza in Serie B da anni. Siamo riusciti a riscattare la sconfitta col Monza, oggi dopo l’1-0 ho pensato di essere io a portar sfiga, ma i ragazzi mi hanno fatto un regalo e mi sono tolto questo tabù”.