La Reggina è disastrosa e regala la vittoria al Cittadella: errori da dilettanti, serata d’esordio nera per Baroni

19 Dicembre 2020 23:24

Serie B, diretta Reggina-Cittadella: il match dello stadio Granillo è valido per la 13ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Una vittoria per ritrovare fiducia e tornare in una posizione più comoda della classifica. Scende in campo con questo obiettivo la Reggina di mister Marco Baroni, all’esordio assoluto sulla panchina amaranto. Il sostituto di Domenico Toscano dovrà fare i conti con l’emergenza indisponibili, ma anche con un avversario ostico per tutti. Allo stadio Oreste Granillo si presenta infatti il Cittadella, ormai da anni corazzata del campionato cadetto. I veneti arrivano da una netta vittoria nel derby col Vicenza e cercano un risultato per dare costanza ad un buon inizio di stagione.

Buona partenza da parte degli amaranto che con Liotti sfiorano al 2′ già di passare in vantaggio. La squadra di Baroni è ben messa in campo, soprattutto nella fase difensiva, quando si passa al 4-2-3-1 con Rivas in pressione a uomo sul regista. Le buone impressioni si trasformano in realtà: al 20′ Liotti, il goleador della Reggina, fa 1-0 sfruttando di testa uno splendido assist dell’honduregno scuola Inter. La partita si spegna d’intensità col passare dei minuti, succede ben poco fin quando al 40′ su azione d’angolo un tocco di mano di Lafferty regala il rigore al Cittadella. Tsadjout ringrazia e firma l’1-1 che manda le squadre al riposo.

La musica cambia totalmente nella ripresa con gli ospiti sin da subito più aggressivi. Le azioni pericolose non arrivano, ma ci pensa la Reggina a complicarsi come al solito la vita: pasticcio Plizzari-Stavropoulos, la frittata è pronta, con Proia che ringrazia e fa 1-2 al 53′. La gara si complica del tutto poco dopo, Liotti finisce anzitempo sotto la doccia per un fallo tanto duro quanto inutile a centrocampo. Come al solito i calabresi non ci sono più, al 70′ Branca sigilla così il risultato. Niente da fare per Baroni, inizia malissimo la sua esperienza in riva allo Stretto. Buon approccio dei suoi alla partita, ma col passare dei minuti si sono intravisti i soliti errori. E così, la solita sconfitta…

Rivivi l’incontro di Serie B Reggina-Cittadella su StrettoWeb con la diretta testuale della partita, cronaca live e aggiornamenti in tempo reale.

90′ + 5′ Finisce così, il Cittadella espugna lo stadio Granillo. La compagine veneta fa 1-3 alla Reggina, inizia male l’avventura di Marco Baroni.

90′ + 2′ Cittadella alla ricerca del quarto gol, solo il palo salva Plizzari.

90′ Saranno 5 i minuti di extra-time.

88′ Vasic si divora un gol pazzesco dall’interno dell’area piccola. Aveva fatto una grande cosa sulla destra Peli.

81′ Ultimi cambi per Baroni: Vasic e Bianchi prendono il posto di Crisetig e Rivas.

80′ Netta trattenuta di Stavropoulos, l’arbitro non può far altro che estrarre il giallo.

78′ Uno stanchissimo Rolando fa spazio al giovane Peli. Esordio in Serie B per il prodotto atalantino.

71′ Doppia sostituzione operata da Gorini: D’Urso e Ogunseye per Vita e Tsadjout.

70′ TRIS CITTADELLA, BRANCA FA 1-3! Cross dalla sinistra, la difesa della Reggina non riesce a spazzare, il trequartista veneto segna un calcio di rigore in movimento. Azione comunque che sembra essere viziata da un leggero fuorigioco non ravvisato dall’arbitro e dal suo assistente.

66′ Doppio cambio per Baroni: fuori De Rose e Lafferty, fanno ingresso in campo Folorunsho e Mastour.

65′ Altro ammonito per gli ospiti: sanzionato Perticone.

62′ Fa tutto bene Rivas, peccato per il tiro che finisce alle stelle.

60′ Cartellino giallo per Donnarumma, fallo tattico a centrocampo.

58′ Altro episodio chiave del match, espulso Liotti. L’esterno mancino entra in ritardo sull’avversario e per Massimi non ci sono dubbi. Si complica adesso per la Reggina…

57′ Ammonito De Rose, plateali le sue proteste nei confronti dell’arbitro e non la passa liscia.

53′ CLAMOROSO AL GRANILLO, CITTADELLA IN VANTAGGIO 1-2. E’ un pasticcio della difesa amaranto con Plizzari e Stavropoulos che non si capiscono. Ne approfitta Proia ad appoggiare nella porta sguarnita.

49′ Pericoloso il Cittadella! Tsadjout non arriva per un soffio sul pallone.

47′ Piove intensamente al Granillo e questo potrebbe incidere sul gioco.

46′ Si riparte, è iniziata la ripresa!

SECONDO TEMPO

45′ + 1′ Si va al riposo sul risultato di 1-1 al Granillo. Ha aperto le danze Liotti, poi il pareggio su rigore di Tsadjout.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

44′ Il capitano Iori prende il posto dell’infortunato Gargiulo.

43′ Gargiulo richiede l’intervento dei medici, ha avuto la peggio in un contrasto con Rivas e sarà costretto ad uscire dal campo anzitempo.

40′ PAREGGIO DEL CITTADELLA! Il gol dell’1-1 è firmato dal dischetto da Tsadjout, che ha spiazzato Plizzari.

39′ Calcio di rigore per il Cittadella! La palla sbatte sulla mano di un poco reattivo Lafferty. Non ha dubbi l’arbitro Massimi.

28′ Botta da fuori di Tavernelli, traiettoria che stava diventando insidiosa.

20′ GOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!!! REGGINA IN VANTAGGIOOOOO! Quarta rete stagione per Liotti che sfrutta schiacciando di testa. Splendido il cross di Rivas, così come l’azione manovrata da De Rose con la sponda di Lafferty per l’attaccante honduregno. E’ 1-0 adesso al Granillo.

12′ Buona partenza della formazione di Baroni, molto propositiva in fase offensiva e ordinata in quella difensiva.

2′ Reggina vicinissima al gol! Di Chiara crossa perfettamente, l’inserimento di Liotti è coi tempi giusti, ma il colpo di testa finisce di un soffio alto.

1′ Via si parte! E’ la Reggina a muovere la prima sfera. Ospiti in maglia gialla.

Piccolo buco nella rete della porta che è situata ai piedi della Curva Sud. Il guardalinee fa segno che va sistemato il difetto, si ritarda un attimo.

Squadre in campo, si sta per cominciare!

PRIMO TEMPO

Reggina-Cittadella 1-3: il tabellino della gara

Marcatori: 21′ Liotti (R), 39′ Tsadjout (C), 52′ Proia (C), 70′ Branca (C)

Reggina (4-4-2): Plizzari; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara, Rolando (78′ Peli), De Rose (66′ Folorunsho), Crisetig (83′ Bianchi), Liotti; Rivas (83′ Vasic), Lafferty (66′ Mastour). A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Marcucci. Allenatore: Baroni.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Perticone, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Proia, Branca (85′ Grillo), Gargiulo (43′ Iori); Vita (71′ D’Urso); Tavernelli (71′ Rosafio), Tsadjout (71′ Ogunseye). A disposizione: Plechero. Allenatore: Gorini.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli (Giacomo Paganessi di Bergamo e Gianluca Sechi di Sassari). Quarto ufficiale: Daniel Amabile di Vicenza.

Note – Ammoniti: De Rose (R), Donnarumma (C), Perticone (C), Stavropoulos (R). Espulso: al 58′ Liotti (R) per gioco pericoloso. Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 1’pt; 5’st.

Diretta Reggina-Cittadella: le formazioni ufficiali

Grandi sorprese in campo per la formazione amaranto. Il neo allenatore Marco Baroni ha scelto il 4-4-2, rinunciando al centrocampo a tre come sempre operato sino ad oggi. In attacco recupera Rivas, che era in dubbio nella rifinitura. Manca sempre meno al fischio d’inizio di Reggina-Cittadella. Di seguito le formazioni ufficiali:

Reggina (4-4-2): Plizzari; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara, Rolando, De Rose, Crisetig, Liotti; Rivas, Lafferty. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Peli, Bianchi, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Vasic. Allenatore: Baroni.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Petricone, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Vita, Proia, Gargiulo; Branca; Tavernelli, Tsadjout. A disposizione: Plechero, Iori, Rosafio, D’Urso, Grillo, Ogunseye. Allenatore: Gorini.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli (Giacomo Paganessi di Bergamo e Gianluca Sechi di Sassari). Quarto ufficiale: Daniel Amabile di Vicenza.