Reggina-Cittadella LIVE, le formazioni ufficiali: Baroni rivoluziona il modulo

19 Dicembre 2020 20:13

Serie B, diretta Reggina-Cittadella: il match dello stadio Granillo è valido per la 13ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Una vittoria per ritrovare fiducia e tornare in una posizione più comoda della classifica. Scende in campo con questo obiettivo la Reggina di mister Marco Baroni, all’esordio assoluto sulla panchina amaranto. Il sostituto di Domenico Toscano dovrà fare i conti con l’emergenza indisponibili, ma anche con un avversario ostico per tutti. Allo stadio Oreste Granillo si presenta infatti il Cittadella, ormai da anni corazzata del campionato cadetto. I veneti arrivano da una netta vittoria nel derby col Vicenza e cercano un risultato per dare costanza ad un buon inizio di stagione. Segui l’incontro di Serie B Reggina-Cittadella su StrettoWeb con la diretta testuale della partita, cronaca live e aggiornamenti in tempo reale.

Diretta Reggina-Cittadella: le formazioni ufficiali

Grandi sorprese in campo per la formazione amaranto. Il neo allenatore Marco Baroni ha scelto il 4-4-2, rinunciando al centrocampo a tre come sempre operato sino ad oggi. In attacco recupera Rivas, che era in dubbio nella rifinitura. Manca sempre meno al fischio d’inizio di Reggina-Cittadella. Di seguito le formazioni ufficiali:

Reggina (4-4-2): Plizzari; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara, Rolando, De Rose, Crisetig, Liotti; Rivas, Lafferty. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Peli, Bianchi, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Vasic. Allenatore: Baroni.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Petricone, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Vita, Proia, Gargiulo; Branca; Tavernelli, Tsadjout. A disposizione: Plechero, Iori, Rosafio, D’Urso, Grillo, Ogunseye. Allenatore: Gorini.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli (Giacomo Paganessi di Bergamo e Gianluca Sechi di Sassari). Quarto ufficiale: Daniel Amabile di Vicenza.