Reggina-Cittadella, i convocati di Venturato: altri 4 giocatori positivi al Covid oltre a Maniero e Ghiringhelli

18 Dicembre 2020 12:00

Reggina-Cittadella, altri 4 positivi al Covid nella squadra veneta oltre a Maniero e Ghiringhelli: difesa decimata, l’elenco dei convocati di Venturato

L’allenatore del Cittadella Venturato ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida in casa della Reggina di domani. La squadra veneta dopo l’ultima rifinitura al Tombolato partirà alla volta di Reggio Calabria. Come si legge sul sito ufficiale “non ci saranno Maniero e Ghiringhelli, già assenti contro il Vicenza, riscontrata la loro positività al Covid-19 nei controlli effettuati lunedì. Oltre a loro, nei tamponi effettuati tra ieri e mercoledì, sono stati riscontrati altri casi di positività nel gruppo squadra: 4 giocatori e 2 componenti dello staff. Gli stessi sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo. Il resto del gruppo squadra si è sottoposto ai test previsti dal protocollo prima della partenza, gli esami hanno dato ESITO NEGATIVO“.

Non sono stati resi noti pubblicamente i nomi degli altri 4 calciatori positivi, ma guardando la lista dei convocati a mancare sono ben 4 difensori (Frare, Cassandro, Benedetti e Bassano) oltre al centrocampista Awua. Allarme difesa, dunque, con solo quattro calciatori arruolabili.

Di seguito l’elenco completo con i 20 calciatori scelti.

PORTIERI

36 KASTRATI Elhan

1 PLECHERO Gabriele

DIFENSORI

2 PERTICONE Romano

5 ADORNI Davide

6 CAMIGLIANO Agostino

17 DONNARUMMA Daniele

CENTROCAMPISTI

4 IORI Manuel

8 PROIA Federico

10 D’URSO Christian

16 VITA Alessio

20 GARGIULO Mario

23 BRANCA Simone

26 PAVAN Nicola

29 MASTRANTONIO Valeri

ATTACCANTI

7 ROSAFIO Marco

9 TSADJOUT Frank

11 GRILLO Paolo

21 TAVERNELLI Camillo

19 CISSÈ Karamoko

32 OGUNSEYE Roberto