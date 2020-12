Reggina-Cittadella, i convocati di Baroni: emergenza totale!

18 Dicembre 2020 19:17

Reggina-Cittadella, i convocati ufficiali scelti da mister Baroni per il match contro i veneti: emergenza totale, attacco spuntato

Emergenza totale per mister Baroni! Non è proprio la migliore delle situazioni per un allenatore subentrato, ma il tecnico in conferenza stampa ha ribadito come – giustamente – in questo momento la sua concentrazione sia rivolta a chi è disponibile e sta bene. Ai vari Faty, Charpentier, Rossi, Menez, Denis e Situm – con lo squalificato Bellomo – bisogna però aggiungere l’altra tegola dell’ultim’ora: Cionek. Rivas, che era invece in dubbio, è convocato. 8, dunque, gli assenti per Reggina-Cittadella (clicca QUI per seguire la diretta del match). Ecco di seguito l’elenco ufficiale dei convocati.

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas.

Attaccanti: Lafferty, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Cionek, Denis, Faty, Ménez, Rossi, Situm.

Squalificato: Bellomo (1)