7 Dicembre 2020 11:47

Come informa il sito ufficiale amaranto, buone notizie spuntano fuori in casa Reggina: la situazione relativa a Gabriele Rolando e a Jeremy Menez

Buone notizie dall’infermeria in casa Reggina. La squadra amaranto, che non ha effettuato giorno di riposo dopo la vittoria sul Brescia, riprendendo già ieri a lavorare per via dell’anticipo di venerdì a Verona contro il Chievo, è tornata anche questa mattina in campo al Sant’Agata. Si unisce ai compagni, nuovamente aggregato al gruppo, Gabriele Rolando, che ha svolto l’intera seduta di allenamento, come scrive il sito ufficiale. Jeremy Menez, invece, sta proseguendo il percorso di lavoro personalizzato e si resta in attesa di capire se potrà essere disponibile o meno per il prossimo match.

In merito alla seduta, sempre come si legge sui canali ufficiali del club, “la squadra si è ritrovata in palestra per svolgere il di allenamento riscaldamento, prima di trasferirsi sul campo. Esercizi con la palla e partitella a tema, prima dell’11 vs 11 a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una sessione mattutina”.