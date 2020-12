Reggina-Brescia, i precedenti: Granillo campo fertile per le Rondinelle in A, ma in Serie B…

3 Dicembre 2020 13:39

Reggina-Brescia, i precedenti tra le due formazioni tra Serie A e Serie B: da Vallongo a Simonini passando per Baggio e Nakamura

Reggina e Brescia tornano ad affrontarsi a distanza di 6 anni. I confronti fra le due squadre sono numerosi e, come abbiamo visto in questi giorni, contorniati da numerosi retroscena, diverse chicche e pagine positive e negative. E’ la Serie B la categoria che ha ospitato più volte la sfida, ma a partire dalla stagione 2000-2001 sono iniziati i confronti anche in massima serie. E’ proprio nell’Olimpo del calcio che la Reggina vanta una tradizione negativa con le Rondinelle: in quattro sfide, due pareggi e due pesanti sconfitte, mentre in cadetteria va già un po’ meglio. Solo due volte infatti, dal 1968 al 2014, la squadra lombarda è stata in grado di violare il Comunale/Granillo in Serie B. Di seguito l’elenco completo dei precedenti.

1. Stagione 1968-1969, Reggina-Brescia 1-0 (Serie B)

La prima sfida in assoluto vede vittoriosi gli amaranto di Armando Segato, alla prima di campionato, grazie alla rete di Luigi Vallongo.

2. Stagione 1970-1971, Reggina-Brescia 1-1 (Serie B)

3. Stagione 1971-1972, Reggina-Brescia 1-1 (Serie B)

4. Stagione 1972-1973, Reggina-Brescia 1-0 (Serie B)

5. Stagione 1973-1974, Reggina-Brescia 2-1 (Serie B)

6. Stagione 1988-1989, Reggina-Brescia 1-0 (Serie B)

E’ una rete su rigore di Onorato nel finale a regalare il successo di misura agli amaranto, che ritrovano i lombardi dopo quattordici anni, nella stagione che ha poi portato allo spareggio contro la Cremonese.

7. Stagione 1989-1990, Reggina-Brescia 0-1 (Serie B)

Prima vittoria del Brescia a Reggio Calabria: un giovane Eugenio Corini è il marcatore della sfida contro i ragazzi di Bruno Bolchi.

8. Stagione 1990-1991, Reggina-Brescia 3-0 (Serie B)

9. Stagione 1995-1996, Reggina-Brescia 2-1 (Serie B)

10. Stagione 1996-1997, Reggina-Brescia 1-1 (Serie B)

11. Stagione 1998-1999, Reggina-Brescia 0-0 (Serie B)

Pari a reti bianche al Granillo nella stagione che porterà poi alla prima promozione in Serie A degli amaranto.

12. Stagione 2000-2001, Reggina-Brescia 0-3 (Serie A)

E’ la prima in A e l’abbiamo già raccontata in altra pagina. Il momento difficile degli amaranto non si ferma, tra i fischi a Roberto Baggio e una pesante sconfitta che genera la contestazione della Curva Sud, la sospensione del match e la squalifica del campo per un turno.

13. Stagione 2002-2003, Reggina-Brescia 2-2 (Serie A)

La Reggina scopre le magiche punizioni di Shunsuke Nakamura, che nel finale regala il definitivo 2-2 ai ragazzi di Mutti, costretti a rincorrere le Rondinelle per ben due volte.

14. Stagione 2003-2004, Reggina-Brescia 0-0 (Serie A)

15. Stagione 2004-2005, Reggina-Brescia 1-3 (Serie A)

16. Stagione 2009-2010, Reggina-Brescia 4-0 (Serie B)

La Reggina torna alla vittoria, a distanza di qualche anno, nella stagione del ritorno in B e del “fallimento” Novellino. Il poker dei ragazzi di Iaconi, che nel frattempo era subentrato dopo l’esonero dell’ex Samp, è solo un’illusione. La squadra amaranto, dopo tre cambi in panchina, si salverà solo all’ultima giornata.

17. Stagione 2011-2012, Reggina-Brescia 1-1 (Serie B)

18. Stagione 2012-2013, Reggina-Brescia 0-1 (Serie B)

Second vittoria in B del Brescia a Reggio: la firma il difensore De Maio.

19. Stagione 2013-2014, Reggina-Brescia 1-1 (Serie B)

E’ l’ultimo confronto in assoluto, sul finale di una stagione ormai compromessa per il club amaranto, che qualche giornata dopo scoprirà la matematica che la condannerà alla C.