Reggina-Brescia LIVE, le formazioni ufficiali: sorpresa in difesa

5 Dicembre 2020 14:34

Serie B, diretta Reggina-Brescia: il match dello stadio Granillo è valido per la 10ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Sabato di calcio allo stadio Oreste Granillo. Di fronte una Reggina in crisi, reduce da quattro sconfitte consecutive e priva della stella Jeremy Menez, contro un Brescia senza vittorie da tre gare e con il tecnico Lopez chiamato a dover fare i conti con l’infermeria tra stop forzati ed emergenza Coronavirus. Un match che chiama entrambe le squadre ad una prestazione convincente, la necessità è trovare una vittoria per respirare e smuovere una classifica che non rispecchia le ambizioni di inizio stagione. Segui l’incontro di Serie B Reggina-Brescia su StrettoWeb con la diretta testuale della partita, cronaca live e aggiornamenti in tempo reale.

Diretta Monza-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca un’ora al fischio d’inizio di Reggina-Brescia. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Reggina (3-5-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Stavropoulos; Situm, Bianchi, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Denis. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Marcucci, Mastour, Rivas, Lafferty, Vasic. Allenatore: Toscano.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Jagiello, Van De Looi, Dessena; Ragusa; Torregrossa, Zmrhal. A disposizione: Kotnik, Spalek, Ghezzi, Ayè, Labojko, Verzeni. Allenatore: Lopez.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1 (Marcello Rossi di Novara e Gabriele Nuzzi di Valdarno). Quarto ufficiale: Ivano Pezzuto di Lecce.