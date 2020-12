Reggina-Brescia, i convocati di Diego Lopez: anche i lombardi rimaneggiati

4 Dicembre 2020 18:35

Reggina-Brescia, l’elenco dei convocati scelti dal tecnico dei lombardi Diego Lopez

Non solo la Reggina, ma anche il Brescia è fortemente rimaneggiato in vista della sfida di domani al Granillo. Tra infortuni e Covid, assenti – tra gli altri – Donnarumma, Cistana e Bisoli, oltre allo squalificato Bjarnason. C’è Torregrossa così come l’ex Ragusa. Di seguito l’elenco ufficiale dei convocati scelti da Diego Lopez.

1 Joronen, 2 Sabelli, 3 Mateju, 4 Chancellor, 5 Van de looi, 7 Spalek, 8 Zmhral, 11 Torregrossa, 12 Kotnik, 16 Ghezzi, 20 Ayé, 21 Labojko, 23 Ragusa, 24 Jagiello, 26 Martella, 27 Dessena, 28 Verzeni.