Reggina-Brescia, i convocati di mister Toscano: assenza pesante di Menez, rientra Crisetig

4 Dicembre 2020 19:23

Reggina-Brescia, l’elenco ufficiale dei convocati amaranto scelti da mister Toscano per il match di domani: assenti in sei, di cui cinque infortunati

Vigilia di Reggina-Brescia (clicca QUI per seguire la diretta). Amaranto chiamati all’ennesima gara del riscatto dopo le quattro sconfitte consecutive. La situazione indisponibili non si tende a placare e, ad oggi, risultano essere cinque gli assenti per infortunio in vista di domani oltre allo squalificato Folorunsho: si tratta di Charpentier, Faty, Rossi, Rolando e Menez. Non recuperano infatti gli ultimi due, su cui il tecnico riponeva le maggiori speranze. Rientra però Crisetig dalla squalifica. Di seguito l’elenco completo dei convocati amaranto.

Reggina-Brescia, l’elenco dei convocati amaranto:

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Faty, Ménez, Rolando, Rossi. Squalificato: Folorunsho (1).