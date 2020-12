Reggina, finalmente! Una vittoria d’oro per ritrovare il sorriso

5 Dicembre 2020 17:21

Serie B, diretta Reggina-Brescia: il match dello stadio Granillo è valido per la 10ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Sabato di calcio allo stadio Oreste Granillo. Di fronte una Reggina in crisi, reduce da quattro sconfitte consecutive e priva della stella Jeremy Menez, contro un Brescia senza vittorie da tre gare e con il tecnico Lopez chiamato a dover fare i conti con l’infermeria tra stop forzati ed emergenza Coronavirus. Un match che chiama entrambe le squadre ad una prestazione convincente, la necessità è trovare una vittoria per respirare e smuovere una classifica che non rispecchia le ambizioni di inizio stagione.

Partita subito molto maschia con le due squadre che combattono molto e cercano di imporre il proprio gioco. Nel primo tempo comunque le occasioni più pericolose se le procura il Brescia e tutte con Ragusa. Prima la precisione e poi la traversa fermano l’attaccante bresciano. La partita cambia totalmente nel secondo tempo, con gli amaranto che entrano in campo con grande decisione: al 51′ un colpo di testa di Crisetig porta i padroni di casa in vantaggio, poi qualche minuto dopo è German Denis su calcio di punizione a sbloccarsi dopo nove lunghi mesi di astinenza al gol. Il match però non è finito qui perché sempre il solito Ragusa punge la difesa e trova la rete al 59′ che accorcia le distanze. La Reggina comunque vuole la vittoria a tutti i costi e con sofferenza, senza rischiare mai, riesce a portare a casa i tre punti e un sorriso. Che sia questa la gara della svolta?

Finisce qui. Una vittoria che muove la classifica, grande abbraccio finale per la squadra.

90′ + 5′ E’ FINITA AL GRANILLO!!! TORNA ALLA VITTORIA LA REGGINA DOPO DUE MESI. IL TABELLONE RECITA 2-1 AL TRIPLICE FISCHIO.

90′ + 4′ Rivas ruba palla e si invola in porta, ma protegge bene la porta Joronen. Poi Lafferty a botta sicura trova ancora la risposta del portiere. Non chiude la pratica la Reggina. Ci sarà ancora da soffrire.

90′ + 3′ Aye di testa non trova la porta. Si giocherà per altri 2 minuti…

90′ Ultimi avvicendamenti per le due squadre: Loiacono prende il posto di Situm. Spalek per Van De Looi in casa Brescia.

89′ Non ne ha più Situm, servirà il cambio.

83′ Prova il tutto per tutto Lopez. In campo Ghezzi per Dessena.

82′ Troppe proteste da parte di Toscano, l’arbitro lo manda negli spogliatoi.

80′ Perfetta diagonale difensiva di Martella, Rivas avrebbe colpito di testa indisturbato.

79′ Battibecco tra Dessena e Toscano: l’arbitro ammonisce l’allenatore calabrese.

75′ Nuovo cambio per la Reggina: entra Rivas, esce Bellomo.

74′ Duro scontro tra Plizzari e Cionek, entrambi nel tentativo di fermare Aye. Ha la peggio l’estremo difensore che necessita dell’ingresso dei medici.

68′ Fallo di Jagiello su Bellomo, l’arbitro estrae il giallo per le troppe proteste.

65′ Toscano concede spazio a Lafferty: esce l’autore del raddoppio Denis.

64′ Il Brescia sfiora il pareggio! Plizzari combina un mezzo pasticcio, Dessena non trova la porta.

59′ Si segna e basta in questo secondo tempo! Va in rete Ragusa, bravo alla terza occasione a metterla dentro. Bolide da distanza ravvicinata, non può farci niente Plizzari. Si va sul 2-1.

57′ Cambio per Lopez, il Brescia deve reagire: Aye prende il posto di Zmrhal.

56′ GOOOOOOL ANCORA DELLA REGGINA, 2-0 ADESSO AL GRANILLOOOO!!!! HA SEGNATO DENIS!!! Il bomber argentino è riuscito a sbloccarsi dopo due rigori sbagliati nel corso di questo inizio di stagione. E lo fa proprio da calcio di punizione. Palo, rete e nulla da fare il portiere.

51′ GOOOOOOOL DELLA REGGINAAA!!! Era ora! Azione manovrata degli amaranto che trovano la rete con un colpo di testa di Crisetig. Ottimo il cross di Bellomo. Joronen per poco faceva il miracolo, ma la palla ha superato la linea nonostante la parata.

46′ Via si riparte! Nessun cambio per i due allenatori.

Squadre ancora negli spogliatoi, qualche minuto ancora e poi torneranno in campo.

SECONDO TEMPO

45′ Nessun minuto di recupero, finisce il primo tempo. Si va al riposo sul risultato di 0-0.

44′ Contropiede di Bellomo, spreca tutto Denis…

43′ Ancora un cartellino, ammonito questa volta Crisetig.

39′ Fallo tattico di Van De Looi, è giallo per lui.

37′ Cross dalla destra per la prima volta, in buona posizione Crisetig. Il colpo di testa comunque non è il suo forte. E si vede…

35′ Manovra adesso la Reggina: sponda di Denis per De Rose, altissimo sopra la traversa. Quanto meno sprazzi di gioco palla a terra.

33′ Si accende Denis, ma ancora facile parata per Joronen.

28′ Altra clamorosa occasione da rete per gli ospiti. Ragusa nuovamente solo di fronte a Plizzari, di sinistro colpisce la traversa. Sulla ribattuta Torregrossa può appoggiare a porta libera, tempestivo l’intervento di Stavropoulos.

27′ Ottima girata di Denis su cross di Di Chiara. Il pallone finisce lontano dalla porta, ma può dare fiducia.

25′ Tiro di Bellomo, centrale. Para il finlandese Joronen.

22′ Grande chance per Ragusa, imbeccato in profondità ancora da Torregrossa. Di fronte al portiere l’ex della gara cerca la forza e non trova la precisione sprecando malamente.

21′ Cosa aveva fatto Torregrossa, bravo a farsi spazio e crearsi da solo l’occasione da rete. In scivolata salva tutto Delprato.

18′ Prima azione pericolosa per gli amaranto! Bianchi trova benissimo Bellomo, il suo sinistro da buona posizione però è alto.

10′ Mette i brividi il Brescia su azione di calcio d’angolo. Nessuno devia verso la porta la sfera, che si spegne sul fondo.

4′ Zmrhal prova ad inserirsi in area, si presenta quasi davanti a Plizzari ma è chiuso tempestivamente dalla difesa.

3′ Squadre subito molto aggressive, altro giallo: questa volta Torregrossa viene sanzionato per un fallo su Cionek.

2′ E’ già lavoro per Fourneau. Ammonito Situm per un’entrata dura a centrocampo.

1′ E’ cominciata la sfida del Granillo! E’ il Brescia a muovere la prima sfera. Reggina in maglia amaranto, oggi sarà capitanata da De Rose, solo panchina per Loiacono.

PRIMO TEMPO

le formazioni ufficiali

Manca un’ora al fischio d’inizio di Reggina-Brescia. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Reggina (3-5-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Stavropoulos; Situm, Bianchi, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Denis. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Marcucci, Mastour, Rivas, Lafferty, Vasic. Allenatore: Toscano.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Jagiello, Van De Looi, Dessena; Ragusa; Torregrossa, Zmrhal. A disposizione: Kotnik, Spalek, Ghezzi, Ayè, Labojko, Verzeni. Allenatore: Lopez.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1 (Marcello Rossi di Novara e Gabriele Nuzzi di Valdarno). Quarto ufficiale: Ivano Pezzuto di Lecce.