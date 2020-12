Reggina, da Bellomo allo 0-1 fuori casa: tutte le “ultime volte” in Serie B, i numeri

28 Dicembre 2020 12:02

Reggina, torna la vittoria fuori casa in Serie B, torna lo 0-1 e torna il gol di Bellomo: tutte le “ultime volte” amaranto in B

La Reggina ieri ha vinto in casa della Reggiana per 0-1 con un gol di Bellomo. Una frase corta, poche parole, tante novità. Quanto accaduto ieri, nei numeri, non era infatti cosa abbastanza frequente di recente in casa amaranto, anche perché la B mancava da 6 anni. Mettiamoci dentro anche un Bellomo che non segnava da un po’, a maggior ragione in cadetteria, categoria da cui era assente da qualche anno. E mettiamoci dentro tutta una serie di combinazioni che si sono andate a “ricongiungere”. Tutte le “ultime volte” della Reggina in Serie B prima di ieri. Eccole di seguito.

Ultimo gol Bellomo con la Reggina: Reggina-Rende 4-1 (gol dell’1-0) 23 novembre 2019

Ultimo gol Bellomo in Serie B: Verona-Vicenza 3-2 (gol del momentaneo 1-1 del Vicenza) 29 aprile 2017

Ultima vittoria fuori casa in Serie B: Carpi Reggina 0-3 (63’ Lucioni, 69’ Sbaffo, 79’ Di Michele) 8 marzo 2014

L’ultimo 0-1 in Serie B: Bari-Reggina 0-1 (1′ Maicon) 25 gennaio 2014

L’ultima volta con 14 punti dopo 15 giornate in Serie B: stagione 1996-1997 (poi fu salvezza tranquilla con 48 punti conquistati)

L’ultima vittoria per 0-1 nel finale in Serie B: Sassuolo-Reggina 0-1 (89′ Brienza) 13 aprile 2010