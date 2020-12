Reggina, Baroni: “Abbiamo fatto una partita intelligente e sporca, meno energie a causa delle partite ravvicinate”

30 Dicembre 2020 17:33

Reggina-Cremonese, le parole del capitano e difensore amaranto Giuseppe Loiacono dopo la vittoria al Granillo per 1-0 con gol di Folorunsho

Al termine di Reggina-Cremonese, prezioso match vinto dagli amaranto per 1-0 grazie alla rete di Folorunsho, ha parlato dalla sala stampa del Granillo il tecnico Marco Baroni. Queste le sue parole.

LA PRESTAZIONE – “Abbiamo fatto una partita intelligente. Non era facile dopo tutte queste gare ravvicinate e intense, col peso addosso della classifica e dei risultati negativi. A loro ho chiesto una gara da leggere bene, con compattezza. Sapevo che le gambe non erano al massimo, che la partita è stata sporca. E’ poi così che gli episodi vengono da soli. Ho cercato di mettere attaccanti per dare un segnale alla squadra di non abbassarsi”.

FOLORUNSHO – “Folorunsho non trovava la posizione, faceva l’attaccante ma non è attaccante. Ci può dare una mano se parte dalla posizione giusta, se l’ho arretrato non era per le difficoltà ma proprio per questo. Il suo è un ruolo difficile da interpretare, non trovava gli spazi che a Reggio Emilia c’erano”.

ASCOLI – “Ad Ascoli è una partita complicata, anche se mi lascia più tranquillo il fatto che c’è qualche giorno in più per prepararla. C’è bisogno di recuperare energie e noi non riusciamo a effettuare delle rotazioni pure per via degli infortuni”.

L’ATTEGGIAMENTO – “Ora dobbiamo fare un po’ di necessità virtù. Per fare un calcio come piace a me, tenendo la linea alta, servono energie e gamba. So che in questo momento non è facile perché lo hanno fatto per due partite ravvicinate in trasferta. Anche mentalmente un po’ questo può influire. I risultati e le prestazioni danno fiducia, bisogna stare tranquilli, non abbiamo fatto niente, rimane questo un campionato difficile e complicato”.