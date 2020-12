25 Dicembre 2020 10:51

Il messaggio è arrivato tramite il sito web ufficiale

Tanti auguri di buon Natale in amaranto. Tramite il proprio sito ufficiale la Reggina e il suo patron Luca Gallo hanno rivolto un messaggio alla città di Reggio Calabria in questo giorno di festa: “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina, in tutte le sue componenti, augurano un sereno Natale a tutti i tifosi amaranto, alle Istituzioni, agli organi di informazione e a tutte le realtà sportive nazionali di ogni disciplina”.