Reggina, non c’è un attimo di tregua: rientro in città e scarico, novità sugli infortunati

28 Dicembre 2020 12:11

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Reggina comunica il rientro in città della squadra, aggiornando anche la situazione infortunati

Non c’è un attimo di tregua in casa Reggina, così come per tutte le compagini di Serie B. Il pazzo tour de force a cavallo del nuovo anno entra nel vivo e vede gli amaranto ospitare la Cremonese mercoledì 30 per l’ultima gara dell’anno. Il 4 si andrà poi ad Ascoli prima della pausa. Non ci sono dunque giorni di riposo per gli uomini di Baroni.

“Nella tarda serata di ieri la squadra ha fatto rientro a Reggio Calabria dalla vittoriosa trasferta di Reggio Emilia – recita la nota sul sito ufficiale – E’ già tempo di preparare la gara con la Cremonese e i calciatori si sono ritrovati stamane sul campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata agli ordini di mister Baroni. Il gruppo che ha preso parte alla gara di ieri ha svolto una fase di scarico, prima di svolgere, assieme al resto della squadra, esercitazioni tattiche. La seduta di allenamento si è conclusa con una partitella a campo ridotto”.

Novità sui calciatori infortunati: “Prosegue il programma di recupero personalizzato per Charpentier e Faty. I calciatori Denis, Lafferty, Ménez e Rossi sono costantemente sottoposti alle cure dello staff medico. Domani mattina la squadra svolgerà la rifinitura, al termine della quale verrà diramata la lista dei calciatori convocati”, si legge ancora.