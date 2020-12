Reggina, non c’è tempo di godersi la vittoria: allenamento mattutino sotto la pioggia, venerdì c’è il Chievo

6 Dicembre 2020 12:23

Subito in campo la Reggina, che dopo la vittoria contro il Brescia di ieri non può usufruire del giorno di riposo per via del match di venerdì in anticipo contro il Chievo dell’ex Aglietti

La Reggina non ha tempo di godersi la vittoria. Il pesante e prezioso successo di ieri contro il Brescia è stato già archiviato questa mattina, dove – sotto il forte maltempo che sta nuovamente colpendo la città dello Stretto – Toscano e la squadra si sono ritrovati al centro sportivo Sant’Agata. Neanche un giorno di riposo è stato assegnato, per via del fitto calendario di dicembre. Il prossimo match è infatti in anticipo, venerdì a Verona contro il Chievo dell’ex Aglietti. “Esercizi in palestra per chi ha preso parte alla gara di ieri – si legge sul sito ufficiale – mentre il resto del gruppo ha effettuato lavoro aerobico sul campo. Per la giornata di domani è prevista una seduta mattutina”.