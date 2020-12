Reggina, auguri amaranto: 5 calciatori trascorrono insieme la Vigilia di Natale [FOTO]

24 Dicembre 2020 22:36

Reggina, 5 calciatori passano insieme la Vigilia di Natale: Mastour, Denis, Menez, Rolando e Liotti augurano ai tifosi buone feste amaranto

Nonostante questo sia un Natale diverso dal solito, nel quale l’aggregazione, le grandi tavolate in compagnia e lo stare insieme è probabilmente venuto meno per gran parte delle famiglie italiane, alcuni calciatori della Reggina hanno deciso di non restare da soli la notte della Vigilia di Natale e di passarla insieme. Su Instagram i calciatori Mastour, Denis, Menez, Rolando e Liotti hanno postato una foto che li ritrae insieme a tavola con allegato il messaggio: “buone feste a tutti“e la bandiera della Reggina.