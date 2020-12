Il commovente augurio della Reggina 1999 al popolo di Reggio Calabria: “siamo reggini nel cuore, ci avete spinto a fare grandi imprese. Buon Natale e grazie di tutto”

24 Dicembre 2020 20:06

Il toccante messaggio della Reggina 1999 a Reggio Calabria, ventidue anni dopo quella straordinaria stagione calcistica culminata nella prima storica promozione in serie A della squadra amaranto

La Reggina della stagione calcistica 1998-1999 ha ancora, dopo 22 anni, un posto privilegiato nel cuore di ogni tifoso amaranto: i ricordi più belli di quella prima, storica, promozione in serie A sono ancora vibranti nel popolo reggino che oggi soffre un momento di grande difficoltà per il difficile periodo di una città sempre più sofferente e degradata. Quei ragazzi del 1999 ne sono consapevoli: non hanno mai perso il legame speciale che da quel periodo li ha legati per sempre alla città, e oggi hanno deciso di inviare alla piazza reggina un messaggio di auguri particolarmente emozionante e sentito. Si firmano singolarmente, uno ad uno, con il loro nome che riecheggia nell’eternità della città per la grande impresa compiuta. La squadra, presieduta da Lillo Foti e allenata da Elio Gustinetti, poi sostituito da Bruno Bolchi a 6 giornate dalla fine dopo la pesante sconfitta rimediata con il Chievo, era composta da Orlandoni, Ziliani, Di Sole, Giacchetta, Sussi, Martino, Firmani, Poli, Cozza, Artico, Possanzini, Belardi, Cirillo, Napolitano, Pinciarelli, Briano, Campo, Tomic, Diè, Pasino, Lorenzini, Bombardini, Pereira, Monticciolo, Mesto.

Con queste firme, oggi scrivono alla città: