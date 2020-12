Reggiana-Reggina, le immagini del rigore netto non concesso agli amaranto: clamorosa svista dell’arbitro [FOTOGALLERY]

27 Dicembre 2020 13:41

Reggiana-Reggina, le immagini del clamoroso rigore non fischiato agli amaranto al primo minuto di gioco

Il rigore è netto, clamoroso, solare. Non ci sono aggettivi per descrivere il mancato penalty non fischiato alla Reggina dall’arbitro esattamente al primo minuto di gioco della sfida in casa della Reggiana. Una svista incredibile del direttore di gara, a pochissimi metri dall’episodio. Bianchi tira a botta sicura, Varone salta col braccio davanti e molto largo, deviando il pallone. Proteste evidenti del centrocampista amaranto, ma l’arbitro fa segno di proseguire. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.