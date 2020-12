Reggiana-Reggina, il ds granata Tosi ammette: “Dopo la sconfitta sono tornato a casa malmesso”

29 Dicembre 2020 12:09

Il direttore sportivo della Reggiana, Doriano Tosi, ha ammesso di non aver mandato giù la sconfitta interna di martedì contro la Reggina

Non gli è andata giù la sconfitta. E come dargli torto quando, in superiorità numerica, in casa, subisci gol all’88’. Certo, a dirla tutta lo 0-1 conquistato dalla Reggina in Emilia sta anche stretto agli amaranto, per quanto creato. Ma il ds della Reggiana Doriano Tosi, a ‘Il Resto del Carlino‘, non ha nascosto l’amarezza per il risultato: “Dopo la sconfitta con la Reggina sono andato a casa malmesso – ha detto – quando poi ho visto le vittorie di Ascoli ed Entella son dovuto uscire a far due passi per raffreddarmi un po’. C’è poco da fare, è un momento di grande sconforto, questo è innegabile, ma arriverà anche il nostro Risorgimento”.