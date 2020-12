Reggina, che bel regalo di Natale: finalmente un sorriso, è la vittoria di Baroni!

27 Dicembre 2020 14:21

Serie B, diretta Reggiana-Reggina: match valido per la 15ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Domenica di calcio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, apre i battenti il 15° turno di Serie B. Non si ferma per le festività natalizie il campionato cadetto, alle 12.30 è in programma il fischio d’inizio di Reggiana-Reggina. Due compagini neopromosse guidate da uno stesso obiettivo, uscire dalle zone basse della classifica. Gli emiliani del tecnico Massimo Alvini arrivano da un buon pareggio con l’Empoli e cercano una continuità di risultati che fin qui non c’è mai stata. Una continuità invece da invertire, al contrario per i calabresi, reduci sette sconfitte nelle ultime nove giornate. Il punto guadagnato nell’ultima uscita a Vicenza grida vendetta per quanto espresso in campo, per il tecnico Baroni oggi è tempo di pretendere risposte chiare dal gruppo. Segui in diretta Reggiana-Reggina su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

Inizia bene la Reggina, subito in avanti sin dai primi minuti. L’episodio arriva dopo 60 secondi, ma l’arbitro non ravvede un fallo che sembra netto (QUI le immagini). La squadra di mister Baroni però non si scompone e mantiene il pallino del gioco, andando vicina alla rete in almeno due occasioni. Ripresa molto più complicata con la Reggiana a rispondere con maggiore intensità. L’espulsione di Stavropoulos potrebbe complicare le cose, ma la gara è il tecnico dei calabresi a deciderla: fuori Bianchi, dentro Cionek per non abbassarsi troppo. Così, a due minuti dal novantesimo, un altro subentrato, Nicola Bellomo firma la rete della vittoria. Tre punti pesantissimi, un bel regalo di Natale per i tifosi che da tempo non riuscivano a vedere una Reggina così bella!

94′ E’ finita!!!! La Reggina vince 0-1 al Mapei Stadium. Finalmente un sorriso dopo un periodo molto difficile1

90′ Ultimi quattro minuti di sofferenza, è il recupero assegnato dall’arbitro.

88′ GOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! HA SEGNATO LA REGGINA!!!! 0-1 A POCHI MINUTI DAL TERMINE. Bellomo insacca dopo due tentativi e sigla la prima rete in campionato. Prima fermato dal palo, il barese riesce ad insaccare. Tutta la panchina in campo per una marcatura meritata che potrebbe essere decisiva.

87′ Costretto ad un cambio Baroni: Cionek inserito per proteggere la difesa, lascia il campo Bianchi.

86′ Episodio che può cambiare gli ultimi minuti della partita: Stavropoulos si becca il doppio giallo, viene espulso e finisce anzitempo sotto la doccia!

85′ Botta potente da fuori per Di Chiara, manca la precisione.

81′ Sostituzione altrettanto offensiva per la Reggiana: fuori Cambiaghi, dentro Voltan.

80′ Altro cambio per Baroni: Rolando prende il posto di Situm.

79′ Costa di testa, ma in area giganteggia Guarna ed evita il peggio.

69′ Clamoroso errore in retropassaggio della difesa emiliana! Rivas si impossessa del pallone e si presenta da solo di fronte al portiere. L’honduregno tenta di saltarlo, ma Cerofolini sottrae palla all’attaccante della Reggina. Una ghiottissima occasione non sfruttata.

67′ Al tiro Bellomo, blocca facile il portiere.

62′ Baroni rileva dal campo Liotti, fa il suo ingresso Bellomo. Calabresi con un atteggiamento molto più offensivo adesso.

60′ Contropiede della Reggina, 3 vs 2. Ma Liotti spreca tutto…

56′ Tiro di Cambiaghi, Guarna respinge in angolo.

55′ Altro mezzo contatto in area amaranto, ancora una volta ravvisato un fallo dell’attaccante, in questo caso Radrezza.

53′ Occhio in area della Reggina, l’arbitro segna poter fischiare un rigore per la squadra di casa. Poi invece segnala un fuorigioco.

46′ E’ iniziata la ripresa!

SECONDO TEMPO

45′ – La gara si chiude senza recupero. Fine primo tempo. Ottima Reggina: tanto pressing, ordine tattico, diverse occasioni. La Reggiana non l’ha vista. Il pari sta stretto agli amaranto.

36′ – Folorunsho ci prova dalla trequarti, palla di poco sopra l’incrocio.

34′ – La Reggiana ha difficoltà ad uscire palla al piede e impostare, la Reggina si chiude bene e riparte. Al momento meriterebbe il vantaggio, ma il risultato non si schioda.

26′ – Altri due angoli per la squadra amaranto, che ne sta battendo tanti.

20′ – Corner velenoso per la Reggina, l’azione si chiude con la botta da fuori di Crisetig: altro angolo.

18′ – Rivas si accentra e prova il tiro da lontano, la sfera finisce al lato della porta.

13′ – Corner per gli amaranto, ma nulla di fatto.

8′ – Ci prova da fuori Folorunsho. Il pressing degli attaccanti amaranto è asfissiante, i difensori emiliani vanno in difficoltà. Nel ribaltamento di fronte ci prova Raddrezza, blocca Guarna.

5′ – Clamorosa doppia occasione per la Reggina, con Rivas che si fa respingere due volte il tiro da Cerofolini. Grande partenza degli uomini di Baroni!

1′ – Subito punizione ed episodio dubbio in area emiliana: sugli sviluppi di un piazzato dal limite, dopo respinta della difesa, Bianchi tira a botta sicura ma un avversario respinge col braccio largo. Il penalty sembra evidente, ma l’arbitro lascia correre. (QUI LE IMMAGINI)

1′ – Inizia il match.

PRIMO TEMPO

Reggiana-Reggina 0-1: il tabellino della gara

Marcatori: 88′ Bellomo (R)

Reggiana (3-4-1-2): Cerofolini; Gyamfi, Costa, Martinelli (90′ Martinelli); Cambiaghi (81′ Voltan), Muratore, Varone, Kirwan (62′ Germoni); Radrezza; Kargbo, Mazzocchi (62′ Zamparo). A disposizione: Voltolini, Venturi, Zampano, Pezzella, Libutti, Marchi, Gatti. Allenatore: Alvini.

Reggina (4-2-3-1): Guarna; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi (87′ Cionek), Crisetig; Situm (79′ Rolando), Folorunsho, Liotti (62′ Bellomo); Rivas. A disposizione: Farroni, Plizzari, Gasparetto, Peli, De Rose, Marcucci, Mastour, Vasic. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Daniel Amabile di Vicenza (Enrico Caliari di Legnago e Vittorio Di Gioia di Modena). Quarto ufficiale: Lorenzo Illuzzi di Molfetta.

Note – Ammonito: Stavropoulos (R). Espulso: al 86′ Stavropoulos (R) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 4-8. Recupero: 4’st.

Diretta Reggiana-Reggina: le formazioni ufficiali

Mister Baroni sceglie Guarna in porta, preservando Plizzari dopo le ultime due prove così così. Conferme invece per Stavropoulos, con Cionek ancora in panchina. La sorpresa, però, è davanti, con Liotti sulla sinistra al posto di Bellomo.

Reggiana (3-4-1-2): Cerofolini; Gyamfi, Costa, Martinelli; Cambiaghi, Muratore, Varone, Kirwan; Radrezza; Kargbo, Mazzocchi. A disposizione: Voltolini, Venturi, Zampano, Zamparo, Pezzella, Libutti, Marchi, Gatti, Voltan, Germoni. Allenatore: Alvini.

Reggina (4-2-3-1): Guarna; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Situm, Folorunsho, Liotti; Rivas. A disposizione: Farroni, Plizzari, Cionek, Gasparetto, Peli, Rolando, De Rose, Marcucci, Mastour, Bellomo, Vasic. Allenatore: Baroni.