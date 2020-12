Reggiana-Reggina 0-0 LIVE: grande partenza degli amaranto, doppia occasione per Rivas!

27 Dicembre 2020 11:56

Serie B, diretta Reggiana-Reggina: match valido per la 15ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Domenica di calcio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, apre i battenti il 15° turno di Serie B. Non si ferma per le festività natalizie il campionato cadetto, alle 12.30 è in programma il fischio d’inizio di Reggiana-Reggina. Due compagini neopromosse guidate da uno stesso obiettivo, uscire dalle zone basse della classifica. Gli emiliani del tecnico Massimo Alvini arrivano da un buon pareggio con l’Empoli e cercano una continuità di risultati che fin qui non c’è mai stata. Una continuità invece da invertire, al contrario per i calabresi, reduci sette sconfitte nelle ultime nove giornate. Il punto guadagnato nell’ultima uscita a Vicenza grida vendetta per quanto espresso in campo, per il tecnico Baroni oggi è tempo di pretendere risposte chiare dal gruppo. Segui in diretta Reggiana-Reggina su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

13′ – Corner per gli amaranto, ma nulla di fatto.

8′ – Ci prova da fuori Folorunsho. Il pressing degli attaccanti amaranto è asfissiante, i difensori emiliani vanno in difficoltà. Nel ribaltamento di fronte ci prova Raddrezza, blocca Guarna.

5′ – Clamorosa doppia occasione per la Reggina, con Rivas che si fa respingere due volte il tiro da Cerofolini. Grande partenza degli uomini di Baroni!

1′ – Subito punizione ed episodio dubbio in area emiliana: sugli sviluppi di un piazzato dal limite, dopo respinta della difesa, Bianchi tira a botta sicura ma un avversario respinge col braccio largo. Il penalty sembra evidente, ma l’arbitro lascia correre.

1′ – Inizia il match.

PRIMO TEMPO

Diretta Reggiana-Reggina: le formazioni ufficiali

Mister Baroni sceglie Guarna in porta, preservando Plizzari dopo le ultime due prove così così. Conferme invece per Stavropoulos, con Cionek ancora in panchina. La sorpresa, però, è davanti, con Liotti sulla sinistra al posto di Bellomo.

Reggiana (3-4-1-2): Cerofolini; Gyamfi, Costa, Martinelli; Cambiaghi, Muratore, Varone, Kirwan; Radrezza; Kargbo, Mazzocchi. A disposizione: Voltolini, Venturi, Zampano, Zamparo, Pezzella, Libutti, Marchi, Gatti, Voltan, Germoni. Allenatore: Alvini.

Reggina (4-2-3-1): Guarna; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Situm, Folorunsho, Liotti; Rivas. A disposizione: Farroni, Plizzari, Cionek, Gasparetto, Peli, Rolando, De Rose, Marcucci, Mastour, Bellomo, Vasic. Allenatore: Baroni.