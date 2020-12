Reggiana-Reggina, i convocati amaranto: arriva la conferma, Denis non c’è

26 Dicembre 2020 16:05

Reggiana-Reggina, i convocati amaranto scelti dal tecnico Marco Baroni per la trasferta a Reggio Emilia di domani

Penultimo match dell’anno, secondo di quattro scontri diretti importantissimi, terz’ultima sfida prima della riapertura del mercato. Reggiana-Reggina (clicca QUI per seguire la diretta del match) per gli amaranto è già una gara fondamentale, come tante in questo periodo e anche per via della classifica e del momento attuale.

Pochi sorrisi per mister Baroni. A dispetto delle speranze di qualche giorno fa, Denis non recupera, come già anticipato qualche ora fa dalla nostra redazione. Rolando invece, in dubbio fino all’ultimo, c’è. Torna Liotti mentre resta fuori Lafferty insieme ai soliti infortunati.. Di seguito l’elenco ufficiali dei convocati.

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorusho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Denis, Faty, Lafferty, Ménez, Rossi.