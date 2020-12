Reggiana-Reggina, Baroni esulta: “La squadra mi è piaciuta, io ho in testa un calcio fatto per vincere”

27 Dicembre 2020 14:54

Reggiana-Reggina, le parole del tecnico amaranto Marco Baroni al termine del match vinto a Reggio Emilia

“La squadra mi è piaciuta, è stata una prestazione di personalità. Non abbiamo mai subito, c’è stata una grande reazione. Faccio i complimenti ai miei giocatori, c’è voglia di tirarsi fuori da questa situazione. Sono le parole del tecnico della Reggina Marco Baroni al termine del match vinto in casa della Reggiana.

“Siamo stati bravi a reagire nella ripresa – dice l’allenatore a Reggina Tv – perché sappiamo che possiamo fare punti solo attraverso le prestazioni. La fortuna siamo noi a determinarla ed oggi siamo stati bravi. L’espulsione è arrivata in un momento in cui poteva spezzarsi l’equilibrio, invece Cionek ha dato una grossa mano. Io ho in testa un calcio fatto per vincere, poi il sistema di gioco cambia in base ai calciatori che ho a disposizione. Faccio i complimenti ancora ai ragazzi perché l’interpretazione è stata perfetta. Io sto già pensando alla prossima gara e a recuperare le energie per un altro scontro difficile, ma serve continuità di risultati”.

A prendere la parola a Reggina Tv dopo il mister è anche Rigoberto Rivas: “Sono contento per la vittoria, sono tre punti pesanti. Ho un po’ di rabbia per il gol sbagliato. Il mister mi ha chiesto di attaccare la profondità e ci sono riuscito. Serve concretezza, ma siamo sulla strada giusta. Errore sotto porta? Ero indeciso se tirare o dribblare il portare, sono arrivato un po’ stanco. Sicuro devo imparare a finalizzare meglio davanti al portiere”.