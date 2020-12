Reggiana-Reggina, tante assenze anche in casa emiliana. Alvini: “In quattro non convocati, ma almeno altri tre in dubbio”

26 Dicembre 2020 19:37

Le parole del tecnico della Reggiana Alvini, che annuncia quattro assenti e qualche altro calciatore in dubbio in vista del match di domani contro la Reggina

Reggio contro Reggio, ma non è questo l’unico elemento in comune tra Reggiana e Reggina in vista del match di domani. L’altro, infatti, è legato ai tanti assenti. In casa emiliana è il tecnico Alvini ad annunciarli: “Non sono convocati – le sue parole riportate da Gazzetta di Reggio – Lunetta, Espeche, Rossi e Rozzio. Dovremo valutare a fondo anche le condizioni di Libutti e Kargbo, usciti con qualche acciacco dalla partita ad Empoli, mentre è in forte dubbio anche la presenza di Ajeti, uscito malconcio pure lui dalla trasferta in Toscana”.