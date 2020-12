Reggiana-Reggina 0-1, le pagelle di StrettoWeb: Rivas croce e delizia, Bellomo se lo meritava

27 Dicembre 2020 14:41

Reggiana-Reggina, le pagelle di StrettoWeb: finalmente una vittoria, due giorni dopo Natale. E’ il regalo di “Babbo Baroni”, è il regalo di “Babbo Bellomo”, che segna il suo primo gol stagionale. Un gol che, però, ne vale almeno tre. Vittoria nettamente meritata contro una squadra – quella di Alvini – che non tira quasi mai in porta. Eppure, il rosso a Stavropoulos stava per compromettere ancora una volta tutto. Di seguito le PAGELLE della nostra redazione.

Guarna 6 – Normale amministrazione. Trasmette tranquillità, non si sporca quasi mai i guanti.

Delprato 6 – Partita ordinata, come sempre fa meglio in fase di contenimento.

Loiacono 6.5 – Si sta rivedendo il vero Loiacono. Attento e preciso, guida la difesa con la personalità del capitano.

Stavropoulos 6.5 – Una prova di grande riscatto dopo le ultime due disastrose. Tra i migliori: senza sbavature, ordinato, preciso. Si ritrova quasi da solo (c’era Loiacono dietro) contro un Kargbo velocissimo, non tutte le colpe sono sue.

Di Chiara 6.5 – Spinge meno rispetto a Vicenza, ma non commette sbavature. Anche lui in crescita nelle ultime gare.

Bianchi 6 – Partita più contenuta rispetto a Vicenza, anche per proteggere Folorunsho, che gioca più avanti.

Crisetig 6.5 – Lo avevamo detto a Vicenza: nel suo ruolo naturale è più nel vivo del gioco. Oggi, al netto di diversi corner errati, guida bene il centrocampo.

Situm 6 – Ad inizio gara è stato più nel vivo del gioco, senza creare tuttavia superiorità.

Folorunsho 7- – Altra grande prova di corsa e sostanza, in questo momento è indispensabile in quella zona di campo.

Liotti 6 – Non pungente come in altre occasioni, partita sufficiente.

Rivas 7- – Fallisce due occasioni clamorose (specie la seconda) e in un’altra è bravo il portiere a neutralizzare. Propizia la rete di Bellomo col pallone messo dentro, quindi mezzo voto in più. Non è una prima punta col fiuto del gol – e si vede – ma davanti è sempre presente e pericoloso.

dal 63′ Bellomo 7.5 – Il gol se lo meritava, per essere stato uno dei più positivi e continui fino ad ora. Entra e crea diversi pericoli.

dal 78′ Rolando 6.5 – Anche il suo ingresso sposta un po’ gli equilibri, perché la Reggina torna a creare superiorità sulla destra. Serve a Rivas il pallone messo in mezzo in occasione del gol.

dall’86’ Cionek 6.5 – Entra e fa partire l’azione del gol. Tocca forse un solo pallone, ma è prezioso. Serve la sua esperienza.