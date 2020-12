Regali di Natale musicali: disponibile da oggi “This is Elodie x Christmas Ep”

11 Dicembre 2020 17:11

Disponibile da oggi nei negozi ed in tutte le piattaforme digitali il nuovo cd di Elodie “This is Elodie x Christmas Ep”: un perfetto regalo di Natale

I regali di Natale musicali sono gettonatissimi e apprezzatissimi. Certo, bisogna conoscere bene i gusti del destinatario del dono per non gare un regalo sgradito. Nel caso in cui non si dovessero conoscere, però, si pouò otpare per qualcosa che difficilmente non piace, ovvero la musica natalizia, perfetta per rendere ancora più magica l’atmosfera del Natale, soprattutto quello di quest’anno, condizionato dalla pandemia e dalle misure restrittive.

Proprio oggi è uscito il nuovo disco di Elodie “This is Elodie x Christmas Ep”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile rosso nei negozi di dischi e su Amazon. La cantante uscita da Amici ha registrato in chiave più intima ed elegante quattro brani del suo album “This is Elodie”, ‘Guaranà’, ‘Andromeda’, ‘Margarita’ e ‘Pensare male’.

Elodie, per il Natale 2020, collabora inoltre con OVS e Save The Children disegnando il Christmas Jumper 2020, distribuito in tutti gli store OVS e sul sito ufficiale. Per ogni donazione di almeno 3 euro, in negozio e online su ovs.it, sarà possibile ricevere in omaggio il CD ‘This is Elodie x Christmas EP’ che contiene le cover di ‘Jingle Bell Rock’ e ‘I Saw Mommy Kissing Santa Claus’.