Regali di Natale, giochi per bambini: dove trovare il box modulare di Leo, figlio di Chiara Ferragni e Fedez

12 Dicembre 2020 17:50

Box modulari, dove trovare il ‘recinto’ da gioco per bambini come quello di Leo, figlio di Chiara Ferragni e Fedez

Il Natale ormai è alle porte e se da una parte ci sono tante persone che hanno già sotto l’albero tutti i regali da dare ad amici e parenti, seppur con precauzione, mantenendo le distanze ed indossando la mascherina, preferibilmente all’aperto se non si è conviventi o familiari stretti, ce ne sono tante altre che ancora vanno a caccia degli ultimi regali, se non di tutti. I regali dell’ultimo momento sono solitamente i peggiori, fatti in maniera affrettata, senza pensare veramente a fondo se è il regalo adatto per la persona che lo andrà a ricevere. A volte non è facile riuscire a capire che dono scegliere: non sempre si conoscono bene i gusti del destinatario del regalo e spesso si rischia anche di scegliere qualcosa che la persona che riceverà il regalo già ha.

I regali per i bambini sono meno facili di quanto sembra: i più piccoli da una parte sono molto selettivi, dall’altro invece potrebbero accontentarsi di veramente poco. Oggi, prendendo spunto da un oggetto visto e rivisto nelle storie Instagram di Chiara Ferragni e Fedez parliamo del box modulare dove gioca spessissimo il piccolo Leo.

Cosa sono i box modulari?

Si tratta di una sorta di ‘recinto’ per bambini: una soluzione perfetta per il piccolo, che può divertirsi con i suoi giochi incorporati ma anche per i genitori che possono lasciare i figli al sicuro, senza doversi preoccupare troppo dei pericoli casalinghi come le prese, le ante dei mobili e tanto altro.

I box modulari sono adattissimi a tante età, quando i bambini iniziano a gattonare, in modo tale da non andare in zone pericolose della casa. Sono perfette anche per quando i piccoli iniziano ad alzarsi in piedi e a voler camminare: i bambini possono aggrapparsi in piena sicurezza dal box e alzarsi, infine sono adatti anche ai più grandicelli, per riconoscere lo spazio dedicato ai giochi senza creare troppa confusione in casa.

I migliori box modulari di Amazon:

Soprattutto nel caso di bambini piccoli è consigliabile abbinare un tappetino di gomma in modo tale che i bambini non si facciano male sbattendo sul pavimento: