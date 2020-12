13 Dicembre 2020 15:45

Coronavirus: il Covid-19 ha sicuramente cambiato, per forza di cose, l’abitudine degli italiani e, anche per Natale, ci saranno tanti comportamenti diversi

Il Covid-19 ha sicuramente cambiato, per forza di cose, l’abitudine degli italiani e, anche per Natale, ci saranno tanti comportamenti diversi. Secondo Confcommercio oltre un quarto della popolazione non acquisterà regali “a causa dell’emergenza sanitaria, sarà praticamente impossibile il classico scambio sotto l’albero con parenti e amici”. Quanto al budget previsto per i regali, la spesa media pro capite sarà di 164 euro a testa.