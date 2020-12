Regali di Natale per bambini: piscine con le palline, dalle classiche alle più moderne

13 Dicembre 2020 17:11

Cosa regalare ai bambini per Natale? Una piscina con le palline è un dono perfetto ed il divertimento è assicurato

Il Natale è ormai alle porte. Tantissimi bambini hanno vissuto oggi le prime emozioni delle festività natalizie, con i doni portati da Santa Lucia, ma il regalo vero e proprio arriverà nella notte tra il 24 e 25 dicembre, con l’arrivo di Babbo Natale.

I bambini riceveranno poi anche i regali di genitori, nonni, zii e chi più ne ha più ne metta. Non tutti però sanno cosa poter regalare ai più piccini. Ecco quindi che oggi parliamo di un’idea regalo pazzesca! Che farà contentissimi i bambini e anche i genitori: la piscina con le palline. Non intendiamo quella gigantesca che si trova spesso in diverse ludoteche, ma una in versione decisamente ridotta, perfetta da mettere nella cameretta o in qualsiasi altro ambiente della casa. Su Amazon ce ne sono per tutti i gusti, dalle più classiche alle più moderne.

Piscine con palline classiche, con un sottile ‘recinto’ e palline coloratissime:

Piscine con palline con contenitore in gommapiuma rivestita:

Esiste poi la versione ‘tunnel’: