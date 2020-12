Referendum Montemare a Messina, una diretta Facebook nella data in cui si sarebbe dovuti andare a votare

11 Dicembre 2020 11:53

Messina: il Comitato promotore Montemare Comune ha deciso di organizzare un incontro online per approfondire il tema ed evidenziare l’importanza di andare a votare, in attesa di una nuova data in cui verrà fissata la consultazione referendaria. Invitati a partecipare i cittadini e i giornalisti

“Nonostante il brutto periodo che stiamo attraversando, con annesse restrizioni, non possiamo abbassare la guardia rispetto ad un obiettivo che ormai inseguiamo da quasi dieci anni. E’ per tale ragione che, nel giorno in cui si sarebbe dovuto svolgere il Referendum per il

distacco di tredici villaggi dal Comune di Messina, domenica 13 dicembre 2020, abbiamo deciso di organizzare una diretta Facebook in cui

parleremo di Montemare Comune”. Ad annunciarlo, invitando quanta più gente a collegarsi domenica sera alle 19, sono i promotori del Comitato Montemare Comune. Questo il link per collegarsi alla diretta: https://fb.me/e/1K219CZB9. “Si tratterà di un’assemblea online dove racconteremo il percorso, i vantaggi ed il futuro del progetto. Come nasce, perché e come si sosterrà. Tutto con l’obiettivo di approfondire il tema ed evidenziare l’importanza di votare e di farlo bene, in attesa di una nuova data che verrà indicata dal sindaco di Messina”, spiegano.

Durante la diretta i cittadini potranno porre le proprie domande direttamente ai relatori, basterà scriverle nei commenti. I giornalisti,

invece, potranno scrivere al numero 3348065791, mandare un messaggio alla pagina ufficiale del Comitato (https://www.facebook.com/comitatomontemarecomune) o inviare una mail a coordinamento@comitatomontemarecomune.it per ulteriori quesiti. Qui invece il link all’evento Facebook: https://fb.me/e/15hIDo0fV. “A proposito della data, teniamo a smentire quanto circolato negli

ultimi giorni: il Referendum non si terrà il 31 gennaio 2021. Questa è la data in cui scadrà la sospensione decretata dal sindaco per

l’emergenza Covid. La consultazione referendaria potrà avere luogo tra il sessantesimo giorno e il centoventesimo dal 31 gennaio (a discrezione del primo cittadino), quindi tra marzo e fine aprile. Questo sempre se non dovesse venire prorogato lo stato di emergenza, in questo caso potrebbero esserci ulteriori rinvii”, conclude il Comitato promotore Montemare Comune.