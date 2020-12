Record Messi, il Santos non ci sta: “con noi Pelè ha segnato 1091 gol non 643!”

27 Dicembre 2020 18:31

Il Santos contesta il record di gol di Lionel Messi con il Barcellona: le reti segnate da Pelè con il club brasiliano sono 1091 non 643

Lionel Messi ha siglato 644 gol con la maglia del Barcellona, battendo il record che Pelè ha siglato con la maglia del Santos, per sempre fermo nella storia del pallone a quota 643. Il fuoriclasse argentino ha festeggiato ‘offrendo’ una birra a tutti i portieri ai quali ha segnato, ma il Santos sembra pronto a rovinargli la festa. Attraverso un lungo comunicato pubblicato a firma di Fernando Ribeiro, membro Asociación de Investigadores e Historiadores del Santos FC (Assophis), il club brasiliano sottolinea come le reti di Pelè siano 1091 e non 643, poichè vanno contate anche le amichevoli: “perché sono reti siglate contro le principali squadre del tempo, l’América e il Colo Colo (Cile) hanno subito nove reti ciascuno da Pelé; l’Inter altri otto gol”. Il Santos spiega che all’epoca si giocavano meno partite e per questo si organizzavano amichevoli stellari con club di grande spessore, giocate con regole e divise ufficiali riconosciute dalla FIFA. A ben guardare, l’elenco dei club ai quali Pelè ha segnato è ricco di nomi altisonanti: River Plate, Boca Juniors, Real Madrid, Juventus, Lazio, Napoli, Benfica “e il Barcellona dove Messi gioca subì 4 gol in quattro partite“.