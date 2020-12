Real Madrid, Zidane incorona Benzema: “è il miglior attaccante francese della storia”

16 Dicembre 2020 10:27

Zinedine Zidane incorona Karim Benzema: l’allenatore del Real Madrid indica il bomber franco-algerino come miglior attaccante francese della storia

Grazie al 3-1 inflitto all’Atletico Bilbao, il Real Madrid aggancia il duo in testa alla Liga, formato da Real Sociedad e Atletico Madrid. I ‘Blancos’, nonostante l’uomo in più fin dal primo tempo, non sono riusciti a spezzare l’1-1 fino ai 16 minuti finali, quando Benzema è salito in cattedra con una doppietta. Al termine della partita Zinedine Zidane ha elogiato il suo bomber, indicandolo come il miglior attaccante francese della storia: “Benzema? Per me è il migliore attaccante francese della storia e quello che sta facendo lo dimostra. Non pensa solo al gol, ma alla fine è sempre decisivo. Senza fare una grande partita oggi ha segnato due gol. C’è sempre, come i grandi giocatori. È un giocatore più completo ora di quanto non lo fosse prima. Non è un numero 9 puro, non pensa solo a segnare gol ed è quello che amo di lui“.