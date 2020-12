Tragedia nel Rally Sandalion in Sardegna: morta Sara Lenzi dopo un terribile scontro con una Jeep

6 Dicembre 2020 17:19

Tragedia avvenuta durante il Rally Sandalion in Sardegna: la giovanissima Sara Lenzi ha perso la vita in seguito ad un brutto incidente

Triste episodio avvenuto durante il Rally Sandalion in Sardegna, tappa conclusiva del Motorally italiano al via oggi e con finale previsto martedì. Nel corso del trasferimento fra la prima e la seconda speciale prevista quest’oggi, ha perso la vita Sara Lenzi, biker di appena 18 anni nata a Riotorto, frazione di Piombino (Li). La ragazza, in gara con una Beta del Team Beta Dirt Racing, si sarebbe trovata di fronte una Jeep proveniente dal senso opposto durante un tratto in discesa: nonostante la bassa velocità, nel frenare la ruota anteriore ha perso aderenza e la ragazza, cadendo, è finita contro la parte anteriore della macchina. L’intervento dei soccorsi è stato inutile.