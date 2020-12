13 Dicembre 2020 13:51

I ragazzini del Real Madrid vincono 31-0 contro il SAD Villaverde: in Spagna scoppia la polemica. Si sarebbero dovuti fermare prima?

Solitamente sono le sconfitte a scatenare grandi polemiche, ma questa volta è una vittoria a far discutere. Protagonista il Real Madrid, non quello di Benzema e compagni allenati da Zidane, ma i ragazzini delle giovanili allenati da Ruben Barrios. I piccoli ‘Blancos’ hanno letteralmente travolto i coetanei del SAD Villaverde con un clamoroso 31-0 la cui notizia è diventata ben presto virale. La società ospite ha pubblicato un tweet nel quale si legge: “manifestiamo la nostra indignazione per questo tipo di situazione nel calcio formativo. Da un lato, i grandi club dovrebbero usare strategie sportive per evitare questi obiettivi e dall’altro, dalla Federazione, è necessaria una ristrutturazione di queste categorie“. Il Real Madrid si è invece limitato a complimentarsi con i suoi ragazzi, senza far riferimento però al risultato per non umiliare ulteriormente la squadra avversaria.