Ajax, Quincy Promes accoltella un uomo ad una festa: arrestato, rischia fino a 4 anni di carcere

13 Dicembre 2020 13:21

Quincy Promes arrestato in Olanda con l’accusa di aver accoltellato un uomo: il calciatore dell’Ajax rischia fino a 4 anni di carcere

Una clamorosa notizia arriva dall’Olanda: Quincy Promes, talento dell’Ajax, è stato arrestato! Il calciatore in forza ai ‘Lanceri’, stando a quanto riferisce l’autorevole giornale ‘De Telegraaf’ avrebbe accoltellato un uomo duranteuna festa in famiglia, svolta in un capannone di Abcoude. L’uomo, in seguito all’accoltellamento, avrebbe riportato gravi ferite e lesioni ad un ginocchio. Per questo motivo nelle ultime ore sono scattate le manette per Quincy Promes.

L’Ajax non ha ancora commentato la vicenda, in attesa che vengano fuori maggiori dettagli a chiarimento di quanto accaduto. Il giornalista John van den Heuvel ha però spiegato ai microfoni di FoxSports NL che “l’aggressione con gravi lesioni fisiche porta ad un massimo di quattro anni di carcere”, dunque il calciatore, attualmente in custodia cautelare per 3 giorni, rischia di restare in carcere per un periodo di tempo piuttosto lungo.