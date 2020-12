Serie B – Quanto guadagna Balotelli al Monza? Stipendio e bonus di ‘Super Mario’, Raiola fa un regalo a Berlusconi

7 Dicembre 2020 16:52

Quanto guadagna Balotelli al Monza? I dettagli dello stipendio di ‘Super Mario’: contratto semestrale, Raiola fa un regalo a Berlusconi

Dopo le visite mediche effettuate in giornata, Mario Balotelli è diventato ufficialmente un calciatore del Monza. L’attaccante visto in Serie A con le maglie di Inter, Milan e Brescia, proprio dopo essersi svincolato dalle ‘Rondinelle’, ha deciso di ripartire dal campionato di Serie B accettando la proposta effettuata dal club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che lo avevano già voluto fortemente nelle due parentesi passate in rossonero. Per scendere di categoria però Balotelli ha dovuto rinunciare al suo pesante ingaggio. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il contratto firmato da ‘Super Mario’ è ben al di sotto delle cifre milionarie percepite in carriera, seppur sia piuttosto alto per la Serie B: 400.000 euro per sei mesi da qui a fine stagione, più due bonus legati alle presenze e all’eventuale promozione in Serie A. Quel che sorprende maggiormente è anche il trattamento riservato al Monza da Mino Raiola, agente che pretende sempre una borsa alquanto ingente per favorire le trattative con i propri assistiti: questa volta ha scelto di non percepire nemmeno un euro.