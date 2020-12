Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 – Domani il sorteggio, l’Italia conoscerà le sue avversarie: possibile ‘vendetta’ contro la Svezia

6 Dicembre 2020 16:34

Domani il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022: l’Italia attende le sue avversarie. Possibile incrocio con la Svezia

Domani inizia ufficialmente il cammino dell’Italia verso i Mondiali di Qatar 2022. Alle ore 18:00 infatti ci sarà il sorteggio dal quale verranno fuori le avversarie del girone di qualificazione degli azzurri che, visto lo status di testa di serie e finalista di Nations League, avranno un girone da 5 squadre invece che uno da 6 ed eviteranno le altre big come Francia, Belgio, Portogallo e Spagna. Alle mani di Daniele De Rossi, presente al sorteggio insieme a Van der Vaart il compito di assegnare un girone semplice agli azzurri. Tenendo conto degli incroci che non potranno essere possibili per ragioni politiche (Armena-Azerbaijan, Spagna-Gibilterra e quelli tra Kosovo da una parte e Serbia, Bosnia e Russia dall’altra, e anche tra Russia e Ucraina), l’Italia potrebbe ritrovarsi in un girone semplice come quello composto da Romania, Islanda, Lussemburgo e Andorra, oppure in uno più tosto comprendente Svezia (con la quale c’è un conto in sospeso), Russia, Slovenia e Armenia. Dai 10 gironi verranno fuori le 13 qualificate: 10 saranno le vincitrici dei gironi, 3 usciranno dai playoff tra le migliori 4 seconde e le 2 migliori di Nations League non qualificate.

Le date delle gare:

1ª giornata: 24-25 marzo

2ª giornata: 27-28 marzo

3ª giornata: 30-31 marzo

4ª giornata: 1-2 settembre

5ª giornata: 4-5 settembre

6ª giornata: 7-8 settembre

7ª giornata: (non ci sarà l’Italia) 8-9 ottobre 2021

8ª giornata (non ci sarà l’Italia): 11-12 ottobre 2021

9ª giornata: 11-13 novembre

10ª giornata: 14-16 novembre

I playoff si terranno a marzo del 2022.