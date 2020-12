Decisione clamorosa del PSG: esonerato Thomas Tuchel! Pochettino in pole per sostituirlo

24 Dicembre 2020 11:59

Il PSG prende una decisione a sorpresa: esonerato Thomas Tuchel a metà stagione. Mauricio Pochettino in pole per sostituirlo

Nonostante abbia vinto due scudetti in due anni e abbia portato il PSG in finale di Champions League, Thomas Tuchel si è visto comunicare l’esonero ad un giorno dal Natale. In questi casi si dice che l’allenatore “non ha mangiato il panettone“, anche se per appena un giorno. Al tecnico tedesco non è bastata la vittoria per 4-0 sullo Strasburgo per far cambiare idea alla dirigenza parigina. L’inizio di campionato incerto che vede il PSG terzo in classsifica alle spalle di Lione e Lille, oltre alle note divergenze con Leonardo, hanno fatto optare il club campione di Francia per l’esonero. Secondo gli ultimi rumor, il primo nome sulla lista dei sostituti è quello dell’ex allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino.