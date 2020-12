PSG-Basaksehir, altra frase razzista ma a parti invertite: “nel mio paese i romeni sono zingari!” [VIDEO]

9 Dicembre 2020 19:17

Non sembra volersi placare la polemica razzista che ha investito il match fra PSG e Basaksehir. La gara di Champions League è stata sospesa ieri a causa di un insulto razzista rivolto dal quarto uomo alla panchina turca, ma di recente è venuta fuori un’altra frase razzista, questa volta pronunciata a parti invertite. Un calciatore sembra infatti dire: “nel mio paese i romeni sono zingari”. Chiaro riferimento alla nazionalità degli arbitri, provenienti proprio dalla Romania. A riportare la notizia è stato Emanuel Rosu, giornalista romeno. Fra i commenti al suo post c’è chi fa notare come alla frase ne segua un’altra che conclude “… ma non posso chiamarli così”.

BREAKING: Voice from the back “In my country, Romanians are gypsy!” No comment.

Initially, I thought it was Topal saying it, judging by lip-reading. I have no certainty on the identity of the one who said it, so I won’t advance any name. pic.twitter.com/cPauQ0lM4t

— Emanuel Roşu (@Emishor) December 9, 2020