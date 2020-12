Il primo gol in Italia e l’emozionante corsa verso la Sud: la firma di Bogdani sull’unico Reggina-Venezia in Serie A [VIDEO]

13 Dicembre 2020 17:14

6 precedenti totali tra Reggina e Venezia, l’unica vittoria amaranto è nell’unica sfida in massima serie: firma di Bogdani, con la splendida ed emozionante corsa dalla Nord alla Sud

Domani sera si affrontano Reggina e Venezia (clicca QUI per la seguire la diretta del match). Una sfida non comune tra le due squadre, che pochissime volte si sono incrociate nel corso della loro storia. I precedenti totali sono 6, di cui l’ultimo in Serie A, che è anche l’unico nel massimo campionato. Ricordi dolci, per i tifosi amaranto e per il protagonista di quella partita: Erjon Bogdani, giovante attaccante albanese arrivato in riva allo Stretto nel gennaio del 2000, pochi mesi dopo l’esordio assoluto del club nell’Olimpo del calcio.

Il primo gol, appunto contro il Venezia, non tarda ad arrivare: 29ª giornata, 9 aprile 2000. Dopo la vittoria di Roma e il pari a San Siro contro l’Inter, inframezzate dal successo interno contro il Bari, alla squadra di Colomba manca ancora qualche punto per la matematica salvezza. Al Granillo arriva un Venezia alla disperata ricerca di punti. Bogdani viene schierato al fianco di Kallon e, al 68′, segna sugli sviluppi di un corner: è il suo primo gol in Italia e l’albanese non fa nulla – giustamente – per nascondere la propria gioia, che si vede tutta nell’emozionante corsa da una parte all’altra del campo. Fa gol sotto la Nord, ma in pochissimi secondi è già sotto la Sud ad esultare con il settore del tifo amaranto più caldo.

Quel successo è anche l’unico della Reggina in casa contro il Venezia. Negli altri cinque precedenti, tutti in B, tre pari e una vittoria dei veneti, il 12 novembre del 1995. Di seguito l’elenco completo.

Stagione 1965-1966, 10 aprile 1966 (Serie B)

Reggina – Venezia 1-1 Stagione 1967-1968, 26 maggio 1968 (Serie B)

Reggina – Venezia 0-0 Stagione 1995-1996, 12 novembre 1995 (Serie B)

Reggina – Venezia 0-2 Stagione 1996-1997, 06 ottobre 1996 (Serie B)

Reggina – Venezia 1-1 Stagione 1997-1998, 14 giugno 1998 (Serie B)

Reggina – Venezia 1-1 Stagione 1999-2000, 09 aprile 2000 (Serie A)

Reggina – Venezia 1-0

Di seguito il VIDEO dell’ultimo precedente, con il gol di Bogdani e la sua corsa verso la Sud.