Film di Natale, contenuti per bambini, serie tv e tanto altro: Prime Video offre 30 giorni di prova gratuita

20 Dicembre 2020 17:00

Con le chiusure di questo difficile 2020 sempre più persone si sono ‘rifugiate’ in film e serie tv. Netflix è stata una delle piattaforme più di successo dello scorso inverno, ma adesso si sta facendo sempre più spazio tra i concorrenti Prime Video: la piattaforma streaming di Amazon sta riscuotendo sempre più successo. Tantissimi sono i contenuti di Prime Video: film di qualsiasi genere, serie tv famosissime, come Grey’s Anatomy e altre esclusive di Amazon.

Per poter vedere in streaming i contenuti Prime basterà iniziare il periodo gratuito di 30 giorni, dopo di che sarà possibile disdire l’abbonamento oppure scegliere di rinnovarlo per un anno a 36 euro. Provare non costa nulla: intanto per un mese saranno disponibili tantissimi contenuti gratuiti, tra cui anche film di Natale e film per bambini.