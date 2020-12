Previsioni Meteo: Dicembre inizia con freddo, maltempo e neve

1 Dicembre 2020 15:19

Le Previsioni Meteo per domani: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare per il 2 Dicembre

Al Nord condizioni di maltempo su quasi tutte le aree con fenomeni deboli ma diffusi, che al mattino saranno a prevalente carattere nevoso a quote pianeggianti, più intensi sull’Emilia-Romagna centroccidentale, con quota neve in successivo rialzo fino a 700-800 metri; dalla serata graduale miglioramento a partire da Valle d’Aosta e Piemonte occidentale.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto un po’ ovunque con precipitazioni estese ma di lieve entità, più assidue dal pomeriggio sul basso Lazio e dalla serata anche su Abruzzo meridionale; nevicate dalla seconda parte della giornata sui rilievi appenninici abruzzesi e laziali; ampie schiarite dal pomeriggio sull’isola ed assottigliamento della nuvolosità sulla Toscana.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti sulle regioni tirreniche e settore ionico con piogge e locali rovesci, più abbondanti su Campania e Molise settentrionali dal tardo pomeriggio; molte nubi di tipo medio-alto sulle restanti zone con fenomeni che interesseranno dalla serata tutta la Sicilia.

Temperature: minime in diminuzione sull’arco alpino occidentale e sulla Liguria, in aumento sul centro-sud peninsulare, stazionarie altrove; massime in flessione sulla Pianura padana, più decisa sul settore occidentale, sulla Liguria e sulla Sardegna, in rialzo sulle regioni adriatiche e ioniche, senza variazioni di rilievo sul resto del territorio.

Venti: da moderati a forti settentrionali sulla Liguria e sulle coste dell’alto Adriatico, da quelli occidentali sulla Sardegna; moderati meridionali con locali rinforzi al sud; deboli settentrionali sul restante nord e meridionali altrove.

Mari: da molto mossi ad agitati mar Ligure e di Sardegna; molto mossi il canale di Sardegna, il Tirreno e l’Adriatico centrosettentrionali; mossi i rimanenti bacini.