Premier League, Mourinho punge Klopp: “sapete cosa mi succederebbe se mi comportassi come lui?”

17 Dicembre 2020 12:58

Botta e risposta infuocato tra Mourinho e Klopp dopo Liverpool-Tottenha: lo ‘Special One’ pone l’accentro sul comportamento del tedesco che invece sottolinea la prova dei suoi

Un emozionante Liverpool-Tottenham, concluso 2-1 e deciso con rete nel finale da Bobby Firmino in favore dei Reds, si è portato dietro qualche dichiarazione polemica nel post partita. Inevitabile quando si affrontano due allenatori dalla forte personalità come Jurgen Klopp e Josè Mourinho. Il portoghese è stato il primo a parlare ed ha rivolto una frecciatina al tedesco ed una anche a Pep Guardiola sulla questione comportamentale: “gli ho detto che la squadra migliore ha perso. – spiega Mou – Lui non era d’accordo, ma è la sua opinione. E comunque se io mi comportassi a bordocampo come fa lui, mi caccerebbero dopo un minuto. Immaginate cosa potrebbe succedermi se fossi così nervoso o se prendessi la lavagnetta del recupero dalle mani del quarto uomo. Per qualche motivo, mi trattano diversamente e questo mi rende triste”.

Klopp ha risposto: “credo che abbiamo giocato una partita davvero buona contro una squadra molto forte, che è mostruosa nel fare contropiede. Se perdi un pallone c’è l’80% di possibilità che l’azione finisca nella tua area. Ma abbiamo assolutamente meritato e quello di Bobby è stato un gol bellissimo, un colpo di testa sensazionale. Gli Spurs comunque sono al 100% tra i favoriti, vista la qualità che hanno e il modo in cui giocano. E saranno lì in alto fino alla fine della stagione”.