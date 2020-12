Porto di Vibo Valentia: limitata la circolazione veicolare e pedonale sulle banchine Pola e Fiume

1 Dicembre 2020 17:35

Interdizione temporanea della circolazione veicolare e pedonale sulle banchine Pola e Fiume del Porto di Vibo Valentia Marina

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina comunica che sarà limitata la circolazione veicolare e pedonale sulle banchine Pola e Fiume. Di seguito il comunicato completo:

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina:

PREMESSO che in data 16/04/2020 si è verificato un guasto al sistema di illuminazione della torre faro presente sulle banchina “Pola”, antistante la sede di questa Capitaneria di porto;

PREMESSO che nel corso delle operazioni di manutenzione da parte della ditta incaricata dal Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche di Sicilia e Calabria, Ufficio 6° – Opere Marittime, la corona d’illuminazione della torre faro veniva danneggiata irrimediabilmente, con conseguente limitazione dell’illuminazione della banchina “Pola”;

VISTA la nota prot. n. 7906 in data 16/04/2020, con la quale questa Capitaneria di porto ha invitato il competente Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche di Sicilia e Calabria, Ufficio 6° – Opere Marittime, a porre in essere le azioni di propria competenza necessarie al ripristino della piena funzionalità della torre faro;

VISTA la nota prot. 409/PEC/2020 in data 30/11/2020, con la quale la ditta “MG Impianti elettrici e costruzioni edili”, concessionaria per la manutenzione degli impianti elettrici portuali, ha illustrato le modalità di intervento sulla torre-faro, come già anticipato per le vie brevi dal Provveditorato;

RITENUTO necessario dover emanare norme finalizzate a garantire la sicurezza portuale;

VISTE le proprie Ordinanze n. 37/2008 in data 01/08/2008 recante il “Regolamento del porto di Vibo Valentia Marina” e n. 15/2020 in data 16/04/2020 recante “Interdizione temporanea della circolazione veicolare e pedonale sulla banchina Pola del porto di Vibo valentia Marina” ;

CONSIDERATA gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

O R D I N A

ARTICOLO 1

Limitazione della circolazione veicolare e pedonale

Dal giorno 2 dicembre 2020 , fino al giorno 4 dicembre 2020 è interdetta sulle Banchine Fiume e Pola del porto di Vibo Valentia Marina, la circolazione e la sosta dei pedoni e dei veicoli, anche se già autorizzati all’accesso in porto ai sensi delle vigenti norme di cui al Regolamento del porto di Vibo Valentia Marina, richiamato in preambolo. L’accesso in porto sarà consentito unicamente ai soggetti di cui ai commi seguenti, tramite il varco adiacente all’esercizio commerciale Marpesca, posto su via Amerigo Vespucci. I pescatori professionali che debbono accedere in porto per raggiungere i propri pescherecci ormeggiati alle banchine Pola, Tripoli e Bengasi, dovranno transitare unicamente a piedi, muniti, nelle ore notturne, di luce artificiale portatile e mantenendosi il più possibile lontano dall’area allestita come cantiere. L’ormeggio dei pescherecci presso la Banchina Pola, l’accesso agli stessi e lo svolgimento di qualunque operazione ad essi connessa saranno consentiti solo successivamente alle fasi strettamente necessarie ad abbassare la torre faro e ad issarla nuovamente al termine dei lavori di manutenzione. I comandanti dei pescherecci, durante le operazioni di imbarco e sbarco dei prodotti ittici, dovranno porre in essere ogni azione atta ad assicurare un grado di illuminazione idoneo allo svolgimento in sicurezza delle operazioni medesime. I conduttori dei veicoli destinati al trasporto dei prodotti della pesca e gli altri operatori autorizzati all’accesso alle banchine dovranno procedere a passo d’uomo, adottando ogni azione e precauzione atta a prevenire qualsiasi danno a cose e/o persone. I divieti di cui al comma 1 non si applicano alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario che debbano eventualmente accedervi per ragioni di servizio, nonché al personale della Capitaneria di porto ivi domiciliato o residente.

ARTICOLO 2

Abrogazioni

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento si intende abrogata l’Ordinanza n. 15/2020 in data 16/04/2020 della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina citata nel preambolo.

ARTICOLO 2

Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre che essere civilmente responsabili dei danni che dovessero cagionare a persone e/o cose, incorrono, sempre che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1174 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 3

Pubblicità

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia.