9 Dicembre 2020 15:53

Ponte sullo Stretto, le parole del leader della Lega Matteo Salvini

”Niente Ponte sullo Stretto nel Recovery Plan del governo: M5S-Pd-Renzi-Leu non investono nelle infrastrutture e non hanno visione. Nessuna sorpresa, visto che non riescono nemmeno a sbloccare le centinaia di cantieri già finanziati da Nord a Sud e condannano il Paese alla paralisi. Questo governo incapace mette in pericolo l’Italia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.