Ponte sullo Stretto, Siracusano (FI): “Pd abdica al M5S, governo si assume grave responsabilità”

14 Dicembre 2020 13:42

Ponte sullo Stretto, Siracusano (FI): “il ministro dei Traporti Paola De Micheli non risponde sul Ponte sullo Stretto di Messina e tira in ballo l’ormai famosa e, ahinoi, fantozziana Commissione ministeriale”

“Il ministro dei Traporti Paola De Micheli non risponde sul Ponte sullo Stretto di Messina e tira in ballo l’ormai famosa e, ahinoi, fantozziana Commissione ministeriale che dovrà esprimersi – in realtà avrebbe dovuto farlo entro il 30 novembre – in merito ai bisogni di trasporto in Sicilia e nel Continente, sia sul fronte passeggeri che su quello merci. Come se nel 2020 in Italia ci fosse ancora il bisogno di un lavoro di approfondimento su questi ormai stranoti temi. Su una cosa ha ragione la De Micheli. Quella sul Ponte sullo Stretto, per questo governo, è una decisione tutta politica (i tecnici, infatti, si sono ripetutamente e abbondantemente espressi a favore). E sulla possibilità di garantire un collegamento stabile e veloce tra Sicilia e il resto della Penisola, il Partito democratico ha abdicato all’ideologia del Movimento 5 Stelle, da sempre contrario alle grandi opere e allo sviluppo. Così, ancora per anni, il Sud del Paese resterà isolato, marginale, e con lo stop alle infrastrutture chiave saranno compromesse anche residue opportunità di crescita e rilancio per le Regioni del Mezzogiorno. Il governo Conte si sta assumendo una gravissima responsabilità”. Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.