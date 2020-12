3 Dicembre 2020 16:18

Messina, Galluzzo: “il Ponte sullo Stretto è infrastruttura strategica per il futuro della Sicilia e dell’area del Mediterraneo e ben ha fatto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a ribadirlo alla ministra Paola De Micheli”

“Il Ponte è infrastruttura strategica per il futuro della Sicilia e dell’area del Mediterraneo e ben ha fatto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a ribadirlo alla ministra Paola De Micheli. Solo con il Ponte la nostra isola tornerà protagonista”. A dichiararlo il deputato regionale all’Ars Pino Galluzzo che è anche presidente dell’intergruppo Continuità territoriale e sviluppo per infrastrutture e Ponte sullo Stretto. “Le rassicurazioni della ministra sull’attenzione alla problematica non bastano. Bisogna raggiungere quanto prima l’obiettivo definitivo, che per essere raggiunto impone al governo centrale la realizzazione, in Sicilia, di infrastrutture strategiche portuali, aeroportuali, ferroviarie e viarie”.