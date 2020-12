Messina, De Micheli: “la politica decida sul Ponte sullo Stretto”

14 Dicembre 2020 14:01

Messina, De Micheli: “la decisione finale del Ponte sullo Stretto non verrà presa da commissioni tecniche, io offrirò alla discussione parlamentare e al Governo le analisi delle condizioni in cui si troveranno le due regioni. La decisione sarà della politica e dovrà essere consapevole e profonda”

“La decisione finale non verrà presa da commissioni tecniche, io offrirò alla discussione parlamentare e al Governo le analisi delle condizioni in cui si troveranno le due regioni e, in generale, il Mezzogiorno nel 2028-30 per dare una valutazione oggettiva e non sentimentale o emotiva su cui decidere. La decisione sarà della politica e dovrà essere consapevole e profonda”. A dirlo è stata il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, a proposito del Ponte sullo Stretto. “Abbiamo insediato una commissione interna al Mit che in una prima fase si occuperà di valutare i bisogni trasportistici sul fronte siciliano e dell’intero continente sia sulla parte passeggeri che merci. A breve sarò audita dalle commissioni infrastrutture e trasporti della Camera e del Senato su questa prima parte dei lavori. Io tendo a non trasformare le infrastrutture in una questione di affetti o di posizionamento ideologico, le ritengo strumenti per raggiungere altri obiettivi. Il tema della disuguaglianza infrastrutturale Nord e Sud è l’obiettivo da colmare”, ha concluso.