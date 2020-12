Forte pioggia a Reggio Calabria, città completamente sott’acqua: sottopasso di San Leo allagato, auto sommerse e residenti bloccati in casa per portoni [FOTO e VIDEO]

3 Dicembre 2020 14:04

Reggio Calabria, a causa del violento nubifragio le strade si sono completamente allagate con conseguenti disagi

A causa del violento nubifragio che si è abbattuto sulla città di Reggio Calabria da questa mattina, le strade sono state completamente sommerse dall’acqua. Parecchi disagi sono stati registrati in città dove numerose auto sono rimaste bloccate nelle strade sia nella periferia nord che in quella sud a causa dell’acqua che ha raggiunto livelli altissimi non riuscendo neanche a defluire probabilmente a causa dei tombini otturati dai rifiuti che ormai invadono la città. Nelle foto a corredo dell’articolo possiamo notare la grave situazione che si è creata questa mattina nel sottopasso di San Leo che da anni si allaga ogni volta che ci sono nubifragi, foto scattate in via del Gelsomino all’altezza del numero civico 26 dove i residenti sono impossibilitati ad uscire dalle abitazioni poiché insiste quasi un metro di acqua all’interno dei portoni, foto scattate in Piazza della Pace nella zona dello Stadio Granillo.

A San Leo qualche auto è rimasta bloccata e sul posto sono dovuti intervenire i sommozzatori. Parecchie richieste di intervento in queste ore alle forze dell’ordine per tombini saltati, disagi nelle strade o strade completamente allagate. Al momento la situazione è complessa ma non ci sono situazioni gravi.